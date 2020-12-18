Журнал Science назвал главный научный прорыв года

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Создание РНК-вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech, а также российской "Спутник V" и ее зарубежных аналогов





было признано редакцией ведущего научного журнала Science главным научным прорывом года. Об этом в четверг сообщил сайт издания.

"В этом году мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв будет так или иначе связан с коронавирусом, однако только в последние недели нам стало ясно, что этой чести удостоятся высокоэффективные вакцины от COVID-19. Долгое время нам казалось, что на их появление можно и не надеяться, однако процесс вакцинации населения Земли уже фактически начался", - заявил главный редактор Science Голден Торп.





Американский журнал Science, одно из ведущих научных изданий мира, каждый год публикует список из десяти важнейших открытий или прорывов в науке, особенно сильно повлиявших на ее развитие. Редакция журнала также проводит голосование на сайте издания, в рамках которого определяется "народный" победитель, часто не совпадающий с ее выбором, пишет ТАСС.





К примеру, в прошлом декабре редакция журнала посчитала, что главным научным достижением 2019 года стала фотография тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87, полученная проектом Event Horizon Telescope. В свою очередь публика посчитала более важным открытием реконструкцию облика денисовского человека - ее сделали на основе фрагмента челюсти девочки, который был найден в одной из тибетских пещер.

Главные успехи и потери года

В этом году редакция Science не стала проводить народное голосование, ограничившись лишь своим собственным выбором. На этот раз главным научным прорывом года стало не конкретное открытие, а "прогресс человечества в разработке и проверке действия вакцин от коронавируса". Как отметили в Science, первые клинические испытания показали, что они способны достичь эффективности защиты 80-95%, что значительно выше, чем аналогичный показатель для вакцин от гриппа.





В список важных достижений 2020 года также вошла генная терапия на базе редактора CRISPR/Cas9, направленная на лечение болезней крови, первое открытие источника FRB-вспышек, "радиосигналов пришельцев", внутри Млечного Пути, а также обнаружение древнейших наскальных изображений зверолюдей на острове Сулавеси.





Отдельно редакция Science отметила то, что ученым в этом году удалось впервые создать сероводородные сверхпроводники, способные работать при комнатной температуре, а также достичь существенного прогресса в изучении интеллекта воронов, сов, голубей и других птиц. Ученые также значительно продвинулись в разработке климатических моделей, предсказывающих рост температур на Земле, а также в создании нейросетей, способных угадывать то, как выглядят молекулы белков в трехмерном виде.





Редакция Science отметила и несколько ключевых утрат, связанных с коронавирусом:





уханьский офтальмолог Ли Вэньлян, первым сообщивший миру о начале эпидемии и погибший от нее еще в начале февраля, известный валлийский климатолог Джон Хаутон, эксцентричный британский математик Джон Хортон Конвей, российский физик Мишик Казарян и его жена, эпидемиолог Арпик Асратян и многие другие ученые.



