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За разрезанный госфлаг жителя Осиповичей приговорили к 3 месяцам ареста и лечению от алкоголизма

В Осиповичах 24-летнего мужчину осудили за надругательство над государственным флагом Беларуси. Его приговорили к 3 месяцам ареста и принудительному лечению от хронического алкоголизма, сообщаетГенпрокуратура.


Суд установил, что ночью 16 октября 24-летний обвиняемый был возле здания в Осиповичах, в котором расположена редакция районной газеты. Мужчина повредил металлический кронштейн, на котором был закреплен флагшток, и разрезал полотно госфлага осколком стекла.

Обвиняемый возместил ущерб на стадии предварительного расследования. В суде он полностью признал вину.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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