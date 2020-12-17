



Суд установил, что ночью 16 октября 24-летний обвиняемый был возле здания в Осиповичах, в котором расположена редакция районной газеты. Мужчина повредил металлический кронштейн, на котором был закреплен флагшток, и разрезал полотно госфлага осколком стекла.





Обвиняемый возместил ущерб на стадии предварительного расследования. В суде он полностью признал вину.





Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.