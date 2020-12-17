За разрезанный госфлаг жителя Осиповичей приговорили к 3 месяцам ареста и лечению от алкоголизма
В Осиповичах 24-летнего мужчину осудили за надругательство над государственным флагом Беларуси. Его приговорили к 3 месяцам ареста и принудительному лечению от хронического алкоголизма, сообщаетГенпрокуратура.
Суд установил, что ночью 16 октября 24-летний обвиняемый был возле здания в Осиповичах, в котором расположена редакция районной газеты. Мужчина повредил металлический кронштейн, на котором был закреплен флагшток, и разрезал полотно госфлага осколком стекла.
Обвиняемый возместил ущерб на стадии предварительного расследования. В суде он полностью признал вину.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
21:55 17/12/2020
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