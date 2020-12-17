Финскую сауну внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО





Об этом сообщает Yle





Это первая финская традиция, которая отмечена отделом ООН по вопросам образования, науки и культуры.





Теперь Финляндия будет отвечать за сохранение банной традиции. В особом сохранении, правда, финская сауна не нуждается: по оценкам, в стране насчитывается 3,2 миллиона саун на 5,5 миллионов жителей.





"Сауна – это неотъемлемая часть будней и праздников, в целом образа жизни финнов, которая поддерживает их здоровье и благополучие. Сауна подчеркивает равноправие и взаимоуважение людей", – сказала министр культуры и образования Анника Саарикко.





Список нематериального культурного наследия был создан в 2008 году.





В него входят десятки традиций и культурных пространств по всему миру, например, пивоваренное искусство Бельгии и приготовление неаполитанской пиццы.