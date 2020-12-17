



Об этом он сказал в традиционной программе SVT "Год с королевской семьей", сообщает "Европейская правда"





Программа обычно транслируется на Рождество и в этом году выйдет в эфир 21 декабря. Но отрывки из нее, опубликованные SVT , уже привлекли внимание шведских и международных СМИ.





"Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас большое число умерших, и это ужасно. Это то, от чего мы все страдаем", - говорит шведский король в программе.





В Швеции от COVID-19 умерли более 7800 человек, многие из них не имели возможности попрощаться со своими родственниками, что особенно огорчило короля.





"Народ Швеции очень страдал в тяжелых условиях. Мы должны подумать обо всех членах семьи, которые не смогли проститься со своими умершими членами семьи. Я думаю, что это тяжелый и травматический опыт - не иметь возможности теплого прощания", - отметил монарх.





74-летний король по своему статусу должен оставаться политически нейтральным. Он редко комментирует текущие и политические проблемы, поэтому его заявление считается неординарным.





Весной реакция правительства на эпидемию имела широкую поддержку среди шведов, которые продолжали жить без серьезных ограничений, тогда как большая часть Европы была закрыта на локдаун.





Однако растущее число умерших, особенно среди пожилых жителей домов престарелых, вызывало все большую критику.





Опрос, опубликованный в ежедневной газете Dagens Nyheter в четверг, показал, что лишь около трети шведов выразили высокий уровень уверенности в том, что власти справляются с эпидемией. В марте этот показатель составлял 42% и 56% после летнего "затишья" эпидемии.