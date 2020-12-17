

Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" в Бресте перенесли из-за эпидемиологической ситуации.





"К сожалению, в январе 2021 года в Бресте не сможем провести традиционный международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера". Эпидемическая ситуация в очередной раз вносит свои коррективы", - сообщил в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук в четверг.





Он пояснил, что решение о переносе проведения фестиваля принималось с учетом собственного и мирового опыта.





Во время фестиваля "Январские музыкальные вечера" проходит серия концертов классической музыки.





Организаторами XXXII международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" традиционно выступают Брестский областной и Брестский городской исполнительные комитеты, министерство культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей, Брестское областное музыкальное общество.