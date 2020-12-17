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Польша вводит национальный карантин на три недели

Правительство Польши приняло решение ввести национальный карантин на три недели с 28 декабря по 17 января для сдерживания пандемии коронавируса.


Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Во время локдауна накануне Нового года закроются гостиницы и горнолыжные трассы, а также будут введены ограничения на передвижение.

Будут закрыты торговые центры, позволят работать только продуктовым магазинам и аптекам.

Ограничивается передвижение с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Все лица, которые приедут в Польшу на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

На этой неделе правительство Польши утвердило национальную программу вакцинации от коронавируса, которая предусматривает четыре этапа и может начаться уже в конце года.
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