Польша вводит национальный карантин на три недели





Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24





Во время локдауна накануне Нового года закроются гостиницы и горнолыжные трассы, а также будут введены ограничения на передвижение.





Будут закрыты торговые центры, позволят работать только продуктовым магазинам и аптекам.





Ограничивается передвижение с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января.





Все лица, которые приедут в Польшу на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.





На этой неделе правительство Польши утвердило национальную программу вакцинации от коронавируса, которая предусматривает четыре этапа и может начаться уже в конце года.