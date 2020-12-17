В одном из санаториев Витебской области задержали эстонца, которого разыскивал Интерпол
15 декабря белорусские силовики задержали 61-летнего гражданина Эстонии.
Мужчину разыскивал Интерпол, так как в Эстонии он был приговорен к шести годам лишения свободы за попытку убийства и незаконный оборот огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.
Известно, что он стрелял в земляка из ракетницы, а также дважды ранил другого мужчину из пистолета. Тогда у него нашли незарегистрированное оружие и около 1,4 тыс. боеприпасов, рассказали в милиции.
Мужчине удалось скрыться от правоохранительных органов Эстонии, его объявили в розыск по линии Интерпола.
Эстонца задержали в одном из санаториев Витебской области, до решения вопроса об экстрадиции он находится в ИВС.
Известно, что задержанный является коллекционером и реставратором оружия.
18:55 17/12/2020
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