



Мужчину разыскивал Интерпол, так как в Эстонии он был приговорен к шести годам лишения свободы за попытку убийства и незаконный оборот огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.





Известно, что он стрелял в земляка из ракетницы, а также дважды ранил другого мужчину из пистолета. Тогда у него нашли незарегистрированное оружие и около 1,4 тыс. боеприпасов, рассказали в милиции.





Мужчине удалось скрыться от правоохранительных органов Эстонии, его объявили в розыск по линии Интерпола.





Эстонца задержали в одном из санаториев Витебской области, до решения вопроса об экстрадиции он находится в ИВС.





Известно, что задержанный является коллекционером и реставратором оружия.

