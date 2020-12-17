+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В одном из санаториев Витебской области задержали эстонца, которого разыскивал Интерпол

15 декабря белорусские силовики задержали 61-летнего гражданина Эстонии.


Мужчину разыскивал Интерпол, так как в Эстонии он был приговорен к шести годам лишения свободы за попытку убийства и незаконный оборот огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Известно, что он стрелял в земляка из ракетницы, а также дважды ранил другого мужчину из пистолета. Тогда у него нашли незарегистрированное оружие и около 1,4 тыс. боеприпасов, рассказали в милиции.

Мужчине удалось скрыться от правоохранительных органов Эстонии, его объявили в розыск по линии Интерпола.

Эстонца задержали в одном из санаториев Витебской области, до решения вопроса об экстрадиции он находится в ИВС.

Известно, что задержанный является коллекционером и реставратором оружия.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]