Об этом умолчали госСМИ: посланник Папы передал Лукашенко "тревогу и обеспокоенность" Франциска событиями в Беларуси
Посланник Папы передал Лукашенко "тревогу и обеспокоенность" Франциска событиями в Беларуси
Клаудио Гуджеротти, архивное фото
Папа Римский Франциск обеспокоен ситуацией в Беларуси, сообщил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Могу сообщить, что сегодня утром монсеньор Клаудио Гуджеротти, бывший нунций в Беларуси, в качестве специального посланника Папы Римского должен выразить Александру Лукашенко обеспокоенность понтифика нынешней ситуацией в стране", - цитирует Маттео Бруни "Ватиканское радио".
Среди прочего это касается и главы Католической церкви Тадеуша Кондрусевича, который неоднократно осуждал фальсификацию президентских выборов и действия силовиков в отношении мирных демонстрантов.
31 августа белорусские пограничники не впустили его в страну, когда тот возвращался из Польши. Лукашенко тогда заявил, что Кондрусевич выехал для консультаций в Варшаву, где «получил определенные задачи».
Официальные каналы не дают информации о результатах переговоров о судьбе Тадеуша Кондрусевича.
Сайт Лукашенко пишет, что тот поблагодарил спецпосланника Папы Римского за приезд, назвав его визит хорошим знаком.
"Есть о чем поговорить, многие темы остаются, их сразу не решишь. Но какие-то подвижки есть. К сожалению, вы рано уехали от нас. После Великобритании вам нужно снова в Беларусь возвращаться", - заметил Лукашенко.
А также попросил Клаудио Гуджеротти передать Папе Римскому поздравления с Рождеством и Новым годом и, если тот заболеет, пусть приезжает в Беларусь на лечение: "Как что — сразу к нам".
Источник: svabodа
15:04 17/12/2020
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