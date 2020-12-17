Утром 16 декабря в реанимации детской инфекционной больницы Минска умер 13-летний Митя Конев.





По словам его мамы Ольги, в ноябре вся семья переболела коронавирусом. Когда карантин закончился, все чувствовали себя хорошо. Но в декабре состояние Мити резко ухудшилось, поднялась и держалась очень высокая температура. 15 декабря мальчику стало тяжело дышать, его отвезли в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя менее чем сутки его сердце остановилось.





Страшная новость в семью Ольги Коневой пришла рано утром 16 декабря: в 5.54 умер ее старший сын Митя. Ему было 13 лет, он учился в 7-м классе.





В свидетельстве о смерти, говорит Ольга, указаны три диагноза: «Сердечно-легочная недостаточность. Вирусная пневмония. Коронавирусная инфекция».





— Мы заболели COVID-19 в начале ноября. Я сдала тест платно, отстояв с повышенной температурой несколько часов в очереди на улице: в поликлинике его брать не хотели. У меня подтвердилось наличие вируса. После этого вместе с младшим сыном я лежала в больнице, у него взяли тест при госпитализации. А Митя был дома. Чувствовал себя нормально, только обоняние потерял. Тест ему тогда так и не сделали.





По словам Ольги, COVID-19 они перенесли относительно легко. Карантин закончился, все чувствовали себя нормально. Она сама вышла на работу, а Митя — на учебу.





— Но спустя три недели, в прошлый четверг, у него заболело горло. В пятницу пришел врач и поставил диагноз «ангина». Прописал антибиотики. Несколько дней держалась высокая температура — около 40 градусов.





В воскресенье мы вызвали скорую, потому что не могли ее сбить. Доктор подтвердил ангину и прописал большую дозу антибиотика, а также жаропонижающее.





В понедельник Митю стало тошнить, рвало целый день. Опять пришел участковый врач. Во вторник сыну стало тяжело дышать. Я вызвала скорую. Примерно в 14.00 его отвезли в детскую инфекционную больницу и практически сразу подключили к аппарату ИВЛ.





Ольга говорит, что в больнице у Мити взяли тест на антитела. Как объяснил ей врач, в его крови обнаружили большое количество антител IgG. Это значит, что Митя уже переболел COVID-19.





— Наверное, это произошло в ноябре, когда я болела. Митя перенес инфекцию практически бессимптомно. Только запахи исчезли. Сыну 13 лет. У него не было каких-то серьезных заболеваний. Единственное, он был аллергиком с атопическим дерматитом. Поэтому у него всегда был ослаблен иммунитет. Но сердце и легкие всегда были в порядке.





В 5.5 ра 16 декабря Митя Конев умер. Прощание с ним должно пройти сегодня, 17 декабря.





С вопросами, могло ли такое резкое ухудшение здоровья стать следствием перенесенной COVID-19 и в каком случае у ребенка могут развиться серьезные осложнения, TUT.BY обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения.





Там пояснили, что пока дать комментарий не могут: в данный момент идет пат-анализ, который займет некоторое время.







