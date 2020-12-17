Мэр Харькова умер от последствий коронавируса
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.
По словам Фукса, коронавирус «дал серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем» организма Кернеса.
Кернес заболел ковидом в середине сентября. Болезнь протекала с серьезными осложнениями, поэтому политика перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине.
Кернесу был 61 год.
Источник: meduza.io
10:59 17/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение