+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Мэр Харькова умер от последствий коронавируса

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.


По словам Фукса, коронавирус «дал серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем» организма Кернеса.

Кернес заболел ковидом в середине сентября. Болезнь протекала с серьезными осложнениями, поэтому политика перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине.

Кернесу был 61 год.
Источник: meduza.io
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]