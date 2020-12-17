Пропал человек: в Гродно ищут 16-летнюю девушку
В Гродно милиция и волонтеры ищут 16-летнюю девушку, пропавшую на прошлой неделе.
Обстоятельства исчезновения: 10 декабря девушка ушла из общежития на улице Гая, 2А, в котором проживает, и не вернулась.
До настоящего времени о ее местонахождении нет информации.
Приметы пропавшей: выглядит на свой возраст, рост около 155 сантиметров, телосложение плотное, длинные рыжие волосы.
В день исчезновения девушка была в темном пальто до колена и темных полуботинках.
Располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой просят позвонить в ПСО «ЦентрСпас» или милицию по телефонам, указанным в ориентировке.
09:38 17/12/2020
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