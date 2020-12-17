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NASA сообщило о приближении к Земле пяти астероидов

Специалисты NASA сообщили о приближении к Земле на этой неделе пяти астероидов, при этом двое из них окажутся ближе, чем Луна.


Отмечается, что три из них подошли близко к нашей планете 16 декабря. Они имеют от 10 до 24 м в диаметре. Ближайший из них разминется с Землей на расстоянии 343 тыс. км.

Еще два астероида диаметром 6,8 и 30 метров приблизятся к нашей планете 18 декабря. Меньший из них пройдет на расстоянии 57,1 тыс. км, а больший - почти в 7 млн км от Земли.
Oxu.az
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