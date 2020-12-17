Как распознать ковидный кашель, рассказали медики

Среди основных симптомов коронавируса выделяют кашель, потерю обоняния и вкуса. Проще всего распознать коронавирус по характерному кашлю, пишет belnovosti.by





В первую очередь стоит обратить внимание на мокроту. Ее наличие, как правило, говорит об обычном респираторном заболевании, не связанном с коронавирусом.





Коронавирусный кашель сухой и прерывистый. С сухостью в носоглотке сталкиваются около 60 % зараженных пациентов. Влажный кашель лишь в 30 % случаев указывает на коронавирус.





Кашель с хрипом также указывает на ОРВИ или грипп, но не на китайскую пневмонию.





Тем не менее при появлении любых симптомов, схожих с COVID-19, не стоит ждать, когда они начнут прогрессировать, нужно обратиться в больницу и сделать тест.







