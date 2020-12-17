+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Как распознать ковидный кашель, рассказали медики

Симптомы коронавируса во многом схожи с симптомами любого респираторного заболевания, поэтому многие заболевшие не знают, что больны.

Среди основных симптомов коронавируса выделяют кашель, потерю обоняния и вкуса. Проще всего распознать коронавирус по характерному кашлю, пишет belnovosti.by

В первую очередь стоит обратить внимание на мокроту. Ее наличие, как правило, говорит об обычном респираторном заболевании, не связанном с коронавирусом.

Коронавирусный кашель сухой и прерывистый. С сухостью в носоглотке сталкиваются около 60 % зараженных пациентов. Влажный кашель лишь в 30 % случаев указывает на коронавирус.

Кашель с хрипом также указывает на ОРВИ или грипп, но не на китайскую пневмонию.

Тем не менее при появлении любых симптомов, схожих с COVID-19, не стоит ждать, когда они начнут прогрессировать, нужно обратиться в больницу и сделать тест.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]