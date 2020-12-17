«В эту волну тяжелых больных больше». В Витебске рассказали о ситуации с коронавирусом
Витебск вышел на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Количество пациентов с пневмониями держится на одном уровне уже около двух недель. Об этом телеканалу «Витебск» сообщил глава облздрава Михаил Вишневецкий, пишет Tut.by.
Рост заболеваемости COVID-19 в Витебске остановился около двух недель назад. В связи с этим в больницах города снова перемены. Со следующей недели пациентов с коронавирусом начнет принимать «афганский центр». Сейчас там занимаются лишь долечиванием таких больных. Идет монтаж системы быстрого развертывания кислорода на 30 точек — такой в Беларуси нет нигде.
Санаторий «Железняки» областного кардиодиспансера также долечивает «ковидных» больных, а через несколько дней перейдет на реабилитацию тех, кто перенес вирус. Долечиванием займется и Бабиничская участковая больница.
На следующей неделе к обычной работе вернется хирургический корпус областного онкодиспансера, месяц назад перепрофилированный под лечение коронавируса.
По оценкам медиков, вторая волна коронавируса оказалась более интенсивной. Ситуация в регионах не такая оптимистичная, как в Витебске — особенно в Лепельском и Глубокском районах.
— В эту волну тяжелых больных больше. При необходимости таких пациентов из регионов забираем в областные клиники, в учреждения в Орше, Полоцке, Новополоцке. Все больницы обеспечены лекарствами, кислородом, аппаратами ИВЛ, — заверяет глава облздрава Михаил Вишневецкий.
Сейчас в области работают 8 лабораторий, где делают ПЦР-исследования.
Эпидситуация по-прежнему остается сложной. Медики рекомендуют не забывать про маски, антисептики и социальную дистанцию.
09:25 17/12/2020
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