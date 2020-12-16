Лукашенко зовет украинских медиков в Беларусь. Ему ответили

Об этом он заявил на встрече с белорусскими врачами в Могилеве.





«Вот это все, извините, будет по***ено и будет как в Украине. Если кубышку раскрыл, и там че-то есть, лечить будут. Потому что ни лекарств, ни черта нет. И врачи сейчас начали увольняться», - уверен Лукашенко.





В то же время он предложил позвать в Беларусь украинских врачей, которые якобы увольняются, и сказал, что если «кто-то в Польшу хочет, отпустим в Польшу, а мы возьмем украинцев».





Видео этого выступления в своем Twitter ретвитнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, опровергнув слова Лукашенко.





«Можно сколько угодно распространять вранье про Украину, но результат будет один: падение поддержки в глаза украинцев. Год назад к Лукашенко позитивно относились 66% украинцев, негативно — только 15%. Сейчас, в частности, благодаря таким заявлениям, — более 48% негативно, только 38% позитивно», - констатировал министр.