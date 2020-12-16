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Представитель МВД: неработающие граждане несут потенциальную угрозу

Такое заявление сделал во время круглого стола в редакции "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Курьян, заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД.


"Анализируя социальный портрет лиц, задержанных на несанкционированных акциях, мы видим: более 40% из них — это граждане, которые нигде не работают и не учатся, — говорит Курьян. — В отдельные дни летом эта доля составляла около 50% (от общего числа задержанных)".

Представитель МВД подчёркивает, что многие из задержанных протестующих "имели проблемы с законом и раньше", передает "Еврорадио".

На недавнем совещании Александр Лукашенко поставил задачу "с органами милиции... немедленно заняться трудоустройством безработных", "немедленно поставить на учёт болтающихся тунеядцев и заставить их работать". Он считает, что неработающий человек — "это не только "протестун"  на улице, это будущий преступник". Вскоре после этого в Гродненской области начали составлять базу безработных.
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