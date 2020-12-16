В Минске ищут ребенка, который днем ушел с территории детского сада

Ищут 7-летнего Данилу Лебедева. 16 декабря около 14.30 ребенок ушел с территории детского сада на улице Некрасова, 21а.





Приметы: на вид семь лет, волосы темные короткие, среднего телосложения.





На фото видно, как был одет мальчик.



