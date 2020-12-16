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В Минске ищут ребенка, который днем ушел с территории детского сада

В Минске пропал 7-летний ребенок. Днем он ушел с территории детского сада, сообщает милиция, пишет TUT.BY

Ищут 7-летнего Данилу Лебедева. 16 декабря около 14.30 ребенок ушел с территории детского сада на улице Некрасова, 21а.

Приметы: на вид семь лет, волосы темные короткие, среднего телосложения.

На фото видно, как был одет мальчик.

Фото: t.me/rozyskmvdby

Если вам известно местонахождение ребенка, пожалуйста, сообщите в Советское РУВД Минска по телефонам: 8 017 292-02-02; 8 017 292-95-54; 8 025 601-95-33 или 102.
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