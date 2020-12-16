Алексей Романов / Из архива Радио Свобода​





Такое решение 16 декабря принял суд Хойникского района (судья — Андрей Кардаш). Дело рассматривалось в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда. Отмечается, что приговор еще может быть обжалован. Мужчину взяли под стражу в судебном зале.





Радио Свобода уточняет, что осужденный — житель Гомеля Алексей Романов. Он инвалид второй группы в связи с онкологическим заболеванием. В июле на пикете в Хойниках в поддержку Светланы Тихановской Романов негативно высказался в адрес Александра Лукашенко (он был волонтером и участвовал в агитационных пикетах): "Намеренно произнес слова и фразы в неприличной форме". Экспертиза засвидетельствовала, что они "содержат негативную оценку" Лукашенко.





Алексей Романов заявил, что признает себя виновным в оскорблении Александра Лукашенко как человека. Руководителем государства он его не считает.