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За публичное оскорбление Лукашенко житель Гомеля осужден на год колонии

За публичное оскорбление Александра Лукашенко житель Гомеля осужден на год колонии общего режима.

Алексей Романов / Из архива Радио Свобода​

Такое решение 16 декабря принял суд Хойникского района (судья — Андрей Кардаш). Дело рассматривалось в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда. Отмечается, что приговор еще может быть обжалован. Мужчину взяли под стражу в судебном зале.

Радио Свобода уточняет, что осужденный — житель Гомеля Алексей Романов. Он инвалид второй группы в связи с онкологическим заболеванием. В июле на пикете в Хойниках в поддержку Светланы Тихановской Романов негативно высказался в адрес Александра Лукашенко (он был волонтером и участвовал в агитационных пикетах): "Намеренно произнес слова и фразы в неприличной форме". Экспертиза засвидетельствовала, что они "содержат негативную оценку" Лукашенко.

Алексей Романов заявил, что признает себя виновным в оскорблении Александра Лукашенко как человека. Руководителем государства он его не считает.
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