Семье основателей бренда одежды «Honar» угрожают статусом СОП

Павел Довнар.





Семью могут поставить на учет, так как дочь-второклассница якобы находится в социально опасном положении (СОП). Никаких внятных причин и документов родителям не показали. Несмотря на многочисленные проверки и советы профилактики, дело еще не завершено.





«Позвонила женщина, которая представилась участковым инспектором Надеждой Ивановой»

Павел Довнар и Карина Одесенко — основатели и дизайнеры бренда одежды Honar. В семье воспитывается 8-летняя дочь, которая учится в гимназии с белорусским языком обучения № 23.





Полтора месяца назад Павлу Довнару позвонили со скрытого номера. Звонившая женщина назвалась участковым инспектором Центрального РУВД Надеждой Ивановой. Фамилия показалась Павлу странной.





«Когда я спросил, а как по отчеству, женщина выдержала паузу и сказала: Ивановна. Она пригласила меня на беседу. Я спросил, по какому поводу. Может, что-то расследуют? Ничего связного и конкретного не ответила. Я попросил прислать повестку. Она уверяла: якобы выслали, но, видимо, повестка не дошла. Но я настаивал на повестке, и она раздраженно завершила разговор словом «хорошо».





Потом к семье Довнаров пришли представители школы, к территории которой они относятся по месту жительства. Дочь же учится в 23-й гимназии на площади Якуба Коласа. Довнары удивились и спросили, какое отношение они имеют к той школе.





«Никаких документов нам не показали. Когда я спросил, в чем нас обвиняют, в чем проблема, мне ответили, что могут присвоить семье статус СОП — прокуратура Центрального района направила предписание провести социальное расследование.





Я внимательно прочитал постановление Совета министров № 22. Даже если нам хотели «пришить» какие-то политические взгляды, там такого нет. Семью могут поставить на учет, если там насилие, за ребенком не смотрят, не кормят. То есть за политические взгляды ну никак не могут приписать СОП.





Нам сообщили, что якобы есть какая-то фотография нашего участия в акции. Но ничего не показали, даже не сказали, в каких соцсетях та фотография. Но это может быть и фотошоп. По моему, если есть снимок, его должен оценить эксперт», — рассуждает Павел Довнар.





Павел возмущается, что какая-то комиссия собирает личные данные о его семье.





«Целая комиссия проверяет оплату коммунальных услуг, направляет запросы в поликлинику, в милицию — были ли административные штрафы, ищет компромат. На каком основании они собирают наши личные данные?» — удивляется Павел Довнар.





«Потом пришло письмо уже из гимназии, где не указано имя ребенка. А что касается матери девочки, там вообще другое имя и фамилия, какая-то Король», — продолжает Павел.





«К нам в дом пришла комиссия из гимназии. Сами учителя действовали по приказу директора. В нашем случае мы просто поговорили, они заполнили бумажки, что все хорошо, и ушли.





Пыталась прийти еще и милиция, но получилась смешная история. У нас большая собака-овчарка, такая громкая, голосистая. Пришли под дверm 5 милиционеров, услышали лай и сами говорят: «Здесь милиция, не открывайте» и держали дверь», — с улыбкой рассказывает Павел.





«Я не знаю, на каком основании. Полагаю, был какой-то приказ»

16 декабря Павла и Карину пригласили в гимназию на заседание «совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» — именно так назывался этот орган. Присутствовали 7 человек — неполный состав. Участники попросили прощения, мол, несколько членов совета болеют коронавирусом.





«Никто не представился. Нескольких человек я знал — педагоги из гимназии. Остальных я не знал, может, там была и «Надежда Ивановна Иванова» — без формы. Рассказывали нам ужасы — как детей топили в ванне, показывали какие-то ужасные фотографии. Их логика — именно поэтому нас туда позвали.









Я пошутил, что нельзя собираться, сейчас же коронавирус. И вообще, мол, поделитесь на тройки и принимайте решение сразу расстреливать родителей, чтобы не было социально опасного положения ни у родителей, ни у детей.





Короче, много демагогии, перекручивания, откровенного разговора не получилось. Ничего так и не показали — за что же нас вызвали и в чем подозревают.





Я честно говорю: не знаю, на каком основании. Полагаю, был какой-то приказ. Они говорили: это профилактическая беседа. Мол, «сами можете ходить куда угодно, только детей не водите».





Я говорю: давайте школа будет заниматься обучением, а не неизвестно чем. Они как бы и соглашаются: «Да, но мы государственное учреждение», — рассказал Павел Довнар.





На заседании совета сообщили, что разбирательство продолжится по еще одному письму, которое они пока не получили, то есть это еще не финал.



