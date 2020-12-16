



В конце июля милиция задержала 25-летнего мужчину, его подозревали в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.





Выяснилось, что мужчина не меньше года переписывался в социальной сети с малолетними 11−12-летними девочками из Минска и регионов. Он представлялся женским ником, на его странице была детская фотография. Мужчина вел разговоры на интимные темы, а когда девочки шли на контакт, то предлагал «подзаработать». За действия сексуального характера обещал им 10−15 рублей.





Кроме этого установлено, что мужчина изнасиловал малолетнюю в подъезде жилого дома в Минске.





На компьютере и телефоне обвиняемого нашли материалы порнографического характера.





Действия обвиняемого квалифицированы по пяти статьям:





ч. 3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней);

ч. 1 ст. 169 (Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста);

ч. 2 ст. 171−1 (Вовлечение в занятие проституцией лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего);

ч. 2 ст. 343 (Изготовление и распространение порнографических материалов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет);

ч. 3 ст. 343−1 (Изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.









К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.





Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

