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Мужчина скрывался под женским ником в сети и совращал малолетних. Его обвиняют по пяти статьям

В Минске расследовали дело мужчины, который скрывался в Сети под женским ником, чтобы совращать малолетних. Его обвиняют по пяти статьям. Подробности сообщает Следственный комитет.


В конце июля милиция задержала 25-летнего мужчину, его подозревали в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.

Выяснилось, что мужчина не меньше года переписывался в социальной сети с малолетними 11−12-летними девочками из Минска и регионов. Он представлялся женским ником, на его странице была детская фотография. Мужчина вел разговоры на интимные темы, а когда девочки шли на контакт, то предлагал «подзаработать». За действия сексуального характера обещал им 10−15 рублей.

Кроме этого установлено, что мужчина изнасиловал малолетнюю в подъезде жилого дома в Минске.

На компьютере и телефоне обвиняемого нашли материалы порнографического характера.

Действия обвиняемого квалифицированы по пяти статьям:

ч. 3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней);
ч. 1 ст. 169 (Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста);
ч. 2 ст. 171−1 (Вовлечение в занятие проституцией лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего);
ч. 2 ст. 343 (Изготовление и распространение порнографических материалов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет);
ч. 3 ст. 343−1 (Изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.


К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
TUT.BY
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