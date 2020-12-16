Новая COVID-волна может «накрыть» Европу в январе - ВОЗ

Об этом говорится в рекомендациях организации по уменьшению риска распространения COVID-19.





«Несмотря на определенный шаткий прогресс, передача COVID-19 в европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего распространения (COVID-19 - ред.) в первые недели и месяцы 2021 г., и нам нужно будет работать вместе, если мы хотим предотвратить это», - заявили в ВОЗ.





В организации отметили, что в Европе наблюдается большое количество встреч между родственниками, в религиозных группах и между друзьями.