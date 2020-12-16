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Очередной сбой в работе Telegram

Мессенджер Telegram перестал обновляться где-то в районе 16.15 по минскому времени.

О проблемах с доступом к мессенджеру сообщается на сайте downdetector.com, который отслеживает активность интернет-сервисов.

О неполадках, в частности, сообщают пользователи из Беларуси, Украины, европейской части России и стран Европы. 

Большинство пользователей жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру, еще некоторые сообщают, что не могут отправить сообщения.

P.S. По состоянию на 16.40 мессенджер работает, но с перебоями.
"Белорусский партизан"
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