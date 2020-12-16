Очередной сбой в работе Telegram

О проблемах с доступом к мессенджеру сообщается на сайте downdetector.com , который отслеживает активность интернет-сервисов.





О неполадках, в частности, сообщают пользователи из Беларуси, Украины, европейской части России и стран Европы.





Большинство пользователей жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру, еще некоторые сообщают, что не могут отправить сообщения.





P.S. По состоянию на 16.40 мессенджер работает, но с перебоями.







