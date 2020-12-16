В Новогрудском районном суде 15 декабря начали рассматривать дело о подготовке массовых беспорядков (ст. 293, от 5 до 15 лет лишения свободы). Обвиняют двух жителей Новогрудка – Владимира Гороха и Дениса Кирещенко. Гороху инкриминируют и публичное оскорбление президента Республики Беларусь (ст. 368, до трех лет лишения свободы), передает Белсат.





Дениса Кирещенко, 1974 года рождения, задержали 8 августа. Предприниматель, имеет двоих малолетних детей.





Владимира Гороха, 1973 года рождения, задержали 18 августа. Ремесленник, создает деревянные изделия в «Хойникских ремеслах». У него четверо детей, один несовершеннолетний.





Правозащитники признали обоих политзаключенными.





Поддержать их на суд пришли несколько десятков человек, но в зал заседания пустили только девять – близких родственников и нескольких журналистов: мол, из-за коронавируса.





Большая часть осталась ждать в фойе на первом этаже. Они говорят, что причиной возбуждения уголовного дела стали анонимные звонки и все обвинение строится на словах свидетелей.





Ведет дело судья Василий Олехнович.





Версия обвинения

Согласно обвинению, Владимир Горох с июня по 9 августа 2020 года проводил встречи в Кореличах, Новогрудке, Дятловском и Лидском районах, чтобы подобрать и подготовить людей к участию в массовых беспорядках. Обычно на такие встречи приходили приблизительно пять человек.





Согласно материалам дела, 10 августа Горох планировал провоцировать массовые беспорядки: поджигать здания и служебные автомобили работников отделов внутренних дел Новогрудского и Кореличского райисполкомов, оказывать вооруженное сопротивление властям и силовикам с использованием «коктейлей Молотова», блокировать спиленными деревьями автодороги Кореличи–Новогрудок, организовывать на Замковой горе палаточный лагерь сопротивления.





Но ничего из этих планов реализовано не было «благодаря пристальной работе правоохранительных органов», которые 7 августа якобы помешали Гороху, и заставили его скрываться.





К тому же, 14 августа Владимир в чате Viber – «Новогрудок для жизни» – написал «непристойные по форме и унизительные по содержанию» сообщения в адрес Лукашенко и состоявшихся выборов. По словам прокурора, этим он «публично подорвал авторитет действующей власти».





Дениса Кирещенко обвиняют в том, что 5 августа на встрече для организации массовых беспорядков учил присутствующих оказывать вооруженное сопротивление силовикам. В частности, показывал, как использовать куски арматуры и телескопические дубинки.





Обвиняемые вины не признали.





«Мои провокации люди воспринимали в штыки и предлагали дарить силовикам цветы»

Последний год Владимир жил в христианском центре, приехал в Новогрудок в начале июля и в мессенджерах начал интересоваться местной обстановкой. Узнал о марше, который состоялся в городе в июне, был возмущен рассказом участников, как на них нападали люди в штатском и даже не назывались.





Поддерживал Светлану Тихановскую. На одном из митингов за нее со сцены пел на белорусском языке песню «Муры».





«Было так вдохновляюще, что захотелось самому организовать и устроить легальный митинг в августе», – говорил Владимир Горох во время суда.





Для реализации замысла он начал ездить по району и встречаться с людьми, чтобы собрать команду. Разыскивая водителя с автомобилем, в начале августа познакомился с Денисом Кирещенко. Вместе с ним поехал в Кореличи, чтобы поговорить с местными о возможности их участия в митинге.





«Я этих всех людей не знал, но для меня было важным проверить, чего от них можно ожидать, так сказать, их адекватность. Мне нужны были нормальные люди, которые будут делать все по закону. Поэтому задавал им провокационные вопросы: готовы ли они бросать арматуру в автомобили, пилить и валить деревья, чтобы заблокировать дороги. Но все мои провокации воспринимались в штыки, люди предлагали дарить цветы силовикам», – отмечает Владимир.





Мужчина убеждает: единственная цель этих разговоров – узнать, что это за люди, сделать выводы о психологических особенностях, насколько они агрессивны и на что готовы идти.





Кстати, один из тех, с кем встречался Владимир, в ходе следствия сказал, что Горох подготовил тонну керосина для «коктейлей Молотова» и нарезки арматуры. Однако ничего из этого не нашли.





До этого момента ничего об организации митингов Владимир не знал. Поэтому поехал в Минск, где встретился с активистом Олегом, чтобы узнать подробнее о юридических нюансах. Тот предупредил, что организовывать митинг уже поздно. После этого Владимир отказался от своей идеи:





«Мне предложили быть представителем Светланы Тихановской, но я отказался, так как знал, что всех активистов ее инициативной группы задерживали».





По словам мужчины, после этого позвонил майор милиции по имени Павел, расспрашивал, где сейчас Владимир, чем занимается.





«Я понял, что за меня взялись, и я могу попасть под преследование, как и активисты Тихановской», – рассказывает Владимир Горох.





«Не дай Боже вам пережить те чувства, когда избивают вашего ребенка»

С 7 августа Владимир скрывался в одном из поселков в Лидском районе.





Его старшие дети, Вера и Владимир, работают фельдшерами скорой помощи. 14 августа от дочери обвиняемый узнал, что во время протестных акций в Минске его сына, который помогал пострадавшим на Бангалор, жестоко избили:





«Я был взбешен. Я очень люблю своих детей. Под эмоциями в чате в «Вайбере» написал то, что думал на тот момент о власти».





«Зачем нужно было писать такие оскорбительные слова в адрес президента?» – спросил прокурор.





«А я вам скажу. Не дай Бог вам пережить те чувства, когда избивают вашего ребенка. Я бы посмотрел, насколько трезво вы оценивали бы ситуацию», – ответил Владимир.





Вину в целенаправленном оскорблении президента мужчина не признал.





Суд продолжится допросом свидетелей и изучением материальных доказательств.





Солидарность

Тем временем у Дениса Кирещенко появился «крестный» в Европарламенте. Это Лукас Мандль, депутат Европарламента, член Комиссии правосудия и внутренних дел. Он прокомментировал это так:





«Дениса Кирещенко арестовали, потому что он реализовывал свое право на свободу собраний и свободу выражения мнения. В Европе XXI века такого не должно быть. Жестокое поведение режима в Беларуси есть и остается неприемлемым.





Народ Беларуси должен знать, что мы вместе с ним и поддерживаем его в стремлении к свободе, демократии и верховенству закона. С убежденностью я беру на себя обязанность «крестного» Дениса Кирещенко и требую его немедленного освобождения, а также освобождения всех остальных политических заключенных».





Депутаты европейских парламентов стали «крестными» более чем для сорока политзаключенных в Беларуси. Они пообещали сделать все возможное ради их освобождения.