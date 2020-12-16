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А почему не расстрел? Судья Андрей Кардаш приговорил инвалида с онкологией к году тюрьмы за "оскорбление президента"

Беларусские судьи продолжают выносить преступные приговоры.

А почему не расстрел? Судья Андрей Кардаш приговорил инвалида с онкологией к году тюрьмы за "оскорбление президента"
Алексей Романов, архивное фото
Суд Хойникского района 16 декабря приговорил к одному году в колонии общего режима инвалида 2-й группы в связи с онкологическим заболеванием Алексея Романова за "оскорбление президента" (ст. 368 Уголовного кодекса), сообщает "Радыё Свабода".

Приговор вынес судья Андрей Кардаш

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Алексея Романова взяли под стражу в зале суда.

Во время президентской кампании он активно участвовал в агитационных пикетах штаба Светланы Тихановской как волонтер. На пикете в Хойниках 28 июля мужчина негативно высказался об Александре Лукашенко. Против Романова возбудили уголовное дело.

В уголовном деле указано, что Алексей Романов, «намереваясь публично оскорбить президента, умышленно произнес слова и фразы в неприличной форме, которые, согласно экспертизе, содержат негативную оценку президента Александра Лукашенко».

Алексей признал себя виновным в том, что оскорбил человека Лукашенко, но не президента.

"Президента я не оскорблял. Ведь я не считаю Лукашенко президентом, он нелегитимен", — пояснил "Радыё Свабода" активист.

Заседание по требованию прокурора Андрея Судомо проходило в закрытом режиме. Прокурор потребовал наказать Алексея колонией на один год. Адвокат Рогнеда Тагай высказалась, что ее подзащитного следует наказать штрафом.
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