







По словам руководителя экспедиции Тронда Ларсена из природоохранной организации Conservation International, они также обнаружили некоторые виды земноводных и насекомых, которые давно в мире биологов считались вымершими. И это при том, что всего в 50 км находится столица – Ла-Пас.





“Удивительно, что в непосредственной близости от крупного населенного пункта оказался участок, ставший убежищем для земноводных, рептилий, бабочек и растений, которые больше нигде на Земле не встречаются”, – объяснил исследователь.





Особо ценными видами и подвидами среди обнаруженных экземпляров, по словам Ларсена, стали лягушка-лилипут длиной всего 10 миллиметров, гремучая змея с “тепловыми радарами” для поиска добычи и змея “Боливийский флаг”, названная так за красно-желто-зеленый окрас. Все эти животные считались вымершими.





Кроме того, ботаники открыли четыре ранее неизвестных науке вида орхидей. Отмечается, что эти растения питаются насекомыми. Также обнаружена новая разновидность бамбука. Всего ученые сумели каталогизировать более 1,2 тыс видов животных и растений, отмечается в докладе биологов, опубликованном на научном портале conservation.org. Причем 770 из них нигде кроме долины Зонго больше не встречаются.



