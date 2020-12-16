







По версии следствия, главным фигурантом дела является 48-летняя жительница Гомеля, которая придумала преступную схему по завладению квартирами. Было установлено, что она втянула в преступление дочь, зятя и пожилую мать. Это не первый суд над черными риелторами из Гомеля - несколько подельников обвиняемой уже получили реальные сроки.





"Основной фигурантке дела, которая признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере по нескольким статьям Уголовного кодекса, назначено 8 лет лишения свободы", - сообщила Sputnik Ольга Барсукова.





Мать обвиняемой получила 3 года лишения свободы, дочь и зять - по 4 года лишения свободы. После оглашения приговора на них надели наручники - мера пресечения обвиняемым до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.





Как ранее сообщал УСК по Гомельской области, первые эпизоды преступной деятельности черных риелторов относятся к 2011 году. По данным следствия, общий ущерб, причиненный преступлениями, составил свыше 210 тысяч рублей. Был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 97 тысяч рублей.



