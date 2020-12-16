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Тихановская обсуждает в ЕС вопрос поставок в Беларусь европейской вакцины

Светлана Тихановская обсуждает с европейскими структурами, Европейской комиссией и немецким правительством в частности поставку вакцины и прививок для врачей Беларуси, которые работают с COVID-пациентами, сообщила пресс-служба Тихановской.


На этой неделе вакцина будет отправлена в ряд европейских стран, в некоторых из них уже началась вакцинация от COVID-19. Светлана Тихановская считает, что можно организовать партию прививок для белорусских врачей. Вакцину в Беларусь можно поставить как из Германии, оригинальную, так и произведенную в Литве или Польше по рецептуре немецкой компании Pfizer.

Вопрос поставок вакцины для Беларуси Светлана Тихановская обсудила на встрече с еврокомиссаром Оливером Вархели. Нынешний бюджет Евросоюза, выделенный на помощь Беларуси, позволяет организовать эти поставки. В таком случае нужно согласие белорусских властей. Европейские чиновники готовы вести переговоры об этом. Дело в том, что белорусские власти уже закупают вакцину — российского производства.

А Светлана Тихановская, отмечает ее пресс-служба, обсуждает поставки европейской вакцины, которая произведена в соответствии с международными стандартами. Это даст возможность людям и специалистам медицинской сферы самим делать выбор.

— Нужно помочь тем, кто наиболее страдает от covid и безответственной политики Лукашенко и его чиновников относительно пандемии. Для нас важна жизнь каждого человека, каждого, кто на передовой сражается с пандемией. Если государство не выполняет своих обязательств, то мы готовы брать ответственность в свои руки. Поэтому я обсуждаю вопрос вакцины и те вещи, которые могут спасти тысячи белорусов, — отметила Тихановская.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в вопросе вакцинирования белорусов планируют идти тремя путями: закупить у России уже произведенную вакцину, чтобы привить группы риска, наладить в республике производство российского препарата, а также заняться разработкой собственной вакцины.

Все эти варианты планируют обсудить с участием заинтересованных сторон 17 декабря.
Источник: tut.by
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