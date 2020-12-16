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С 1 января меняются правила охоты

Новые правила охоты вступят в силу 1 января, напоминают в природоохранной Госинспекции.



В документе исключаются излишние требования к порядку документального оформления охоты: упраздняется карточка учета нарушений, прилагаемая к государственному удостоверению на право охоты, пользователям охотничьих угодий предоставляется право исправлять ошибочные записи в разрешениях на добычу животных во время охоты.

Также снижается минимальный возраст граждан, имеющих право заниматься безружейной охотой (с 18 до 16 лет), уточняются сроки и способы охоты на охотничьих животных некоторых видов, внедряются механизмы регулирования объемов добычи охотничьих животных ненормируемых видов (водоплавающая, полевая пернатая дичь, пушные звери), в том числе мигрирующих гусей и уток. 

"Внимательно прочтите правила и следуйте всем требованиям законодательства", - призывают в организации.
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