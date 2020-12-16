



Комплекс представляет собой памятник историко-культурной ценности XVIII века. Он расположен в Браславском районе на берегу озера Дворное, общей площадью 1120 кв м, на земельном участке 17,2 га с источником минеральных вод.





Відзы_Лаўчынскія._Сядзіба_(03).jpgЦентром композиции усадьбы является одноэтажный деревянный дом, построенный на каменном фундаменте. Напротив усадебного дома находится парадный прямоугольный партер. С одной стороны к нему прилегает хозяйственный двор и кирпичные пристройки, а с другой – парк пейзажного типа, в котором растут интересные породы деревьев: орех серый, ива ломкая, лиственница европейская, клены остролистный и серебристый, дуб черешчатый.









Усадьба Вовжецких в деревне Видзы-Ловчинские была построена в конце XVIII – начале XIX веков. Первыми хозяевами усадьбы был род Вовжецких. В усадьбе в 1759 году родился Томаш Вовжецкий, который участвовал в освободительном восстании Тадеуша Костюшко 1794 года.