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Безвозмездно! Бывшая графская усадьба предлагается под инвестпроект на Браславщине

Для реализации инвестиционного проекта предлагается комплекс неиспользуемого имущества "Бывшая графская усадьба в д. Видзы-Ловчинские", сообщили в комитете государственного имущества Витебского облисполкома.


Комплекс представляет собой памятник историко-культурной ценности XVIII века. Он расположен в Браславском районе на берегу озера Дворное, общей площадью 1120 кв м, на земельном участке 17,2 га с источником минеральных вод.

Відзы_Лаўчынскія._Сядзіба_(03).jpgЦентром композиции усадьбы является одноэтажный деревянный дом, построенный на каменном фундаменте. Напротив усадебного дома находится парадный прямоугольный партер. С одной стороны к нему прилегает хозяйственный двор и кирпичные пристройки, а с другой – парк пейзажного типа, в котором растут интересные породы деревьев: орех серый, ива ломкая, лиственница европейская, клены остролистный и серебристый, дуб черешчатый.


Усадьба Вовжецких в деревне Видзы-Ловчинские была построена в конце XVIII – начале XIX веков. Первыми хозяевами усадьбы был род Вовжецких. В усадьбе в 1759 году родился Томаш Вовжецкий, который участвовал в освободительном восстании Тадеуша Костюшко 1794 года.
Интерфакс
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