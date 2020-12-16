Коронавирус в мире: число заражений COVID-19 превысило 73,4 млн





Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 73 млн 463 тыс. 135 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, пишет interfax.by





Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 634 тыс. 339, выздоровели более 48 млн.





В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.





Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 16 млн 716 тыс. 777 инфицированных COVID-19, зафиксировано 303 тыс. 505 летальных исходов, излечились более 7 млн.





Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие стуки до 9 млн 932 тыс. 547, число скончавшихся - до 144 тыс. 96, поправились более 9,4 млн.





Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 970 тыс. 34 заболевших, из них умерли 182 тыс. 799, вылечились более 6,2 млн человек.





По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 210,6. В США на 1 млн жителей скончались 937 человек, Индии - 104, Бразилии - 857.



