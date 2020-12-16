Об этом пишет сайт ЕК.





Как сообщается, поводом стали «недостаточные действия после сообщений о нарушениях». «Вконтакте», в частности, сочли сайтом с легко доступными фильмами, телешоу и книгами.









Telegram записали в этот список, ссылаясь на тот факт, что он недостаточно быстро реагирует на нелегальный контент даже после сообщений.





"Список наблюдения за контрафактом и пиратством" был создан Еврокомиссией в 2018 году.



