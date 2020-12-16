Новости просачиваются из чатов или рождаются из слухов. «Мы узнали, что воспитатель болела коронавирусом, только когда она вышла на работу», — жалуется папа детсадовца. Попытались разобраться, почему педагоги в вопросах коронавируса ведут себя как «партизаны», пишет rebenok.by. Может, есть какой-то секретный документ, о котором мы не знаем?





— Мы узнали о коронавирусе в группе уже после того, как педагог вернулась с больничного, — пишет в редакцию rebenok.by возмущенный отец. — На вопрос, почему воспитатель с самого начала не сообщила родителям о болезни, она ответила, что не обязана этого делать, мол, зачем кому-то знать ее диагноз. Мне кажется, это неправильно. Многие, возможно, какое-то время не водили бы детей в сад или какие-то другие меры предприняли. Неужели теперь так все и происходит?





Наталья, тот самый воспитатель детского сада, утверждает, что никакой тайны из своего диагноза не делала:





— Я ничего не скрывала. В общий чат не писала, но всем родителям, которые мне звонили, я говорила, что у меня коронавирус. В самом начале одну группу закрыли на карантин дней на пять: там болели воспитатель и очень много родителей. Потом уже никто группы у нас не закрывал. Я, наверное, седьмой воспитатель, который болеет. Никто ни о чем не сообщает, поэтому и я не объявляла о диагнозе.

По словам воспитателя, рассказывать о болезни администрация сада никому не запрещает.





— Не было никаких указаний о том, сообщать о болезни или не сообщать. Вообще никаких инструкций. Переболел и переболел, как обычной простудой или гриппом. Раньше они (руководство — прим. Автора) пугались, когда первые случаи были, а сейчас как-то все спокойно.





Наталья говорит, что она сама COVID-19 принесла в семью с работы, а не наоборот.





— Одна мама из группы болела, но ребенка в сад все равно приводила, и я, конечно, контактировала с ним. Поэтому я думаю, что вирус из сада принесла. У меня все в легкой форме прошло: просто пропало обоняние. Потом и моя дочка заболела с такими же симптомами.

Почему воспитатели ничего не говорят родителям о болезни?

Мы попробовали узнать у других воспитателей, почему так происходит. Все утверждают, что никаких запрещающих документов или устных распоряжений от руководства нет, возможно, работники садов просто опасаются травли.





— Воспитатели не обязаны информировать родителей о своей болезни, — на условиях анонимности рассказала заведующая одним из минских детских садов. — Нет таких документов, где об этом бы говорилось.





— Интересно, а почему чисто по-человечески не сообщить? — спрашиваем мы.





— Не знаю, сейчас такое время страшное… Были случаи травли воспитателей, которые заболели коронавирусом. Возможно, они боятся реакции родителей.





Мы уже писали о том, что детей из садовской группы эпидемиологи к контактам первого уровня не относят, ссылаясь на постановление Минздрава № 81. Возможно, поэтому родителей не спешат ставить в известность.





В постановлении говорится, что контактами первого уровня считаются лица, которые тесно контактировали с ковидным пациентом в течение 4-х дней до и 10 дней после появления у него симптомов или проведения теста (если инфекция проходит без признаков). Тесным считается контакт на протяжении не менее 15 минут на расстоянии менее 1 метра без использования средств индивидуальной защиты. И отдельно подчеркивается, что дети до 10 лет, имевшие возможный контакт с лицом, у которого диагностирован COVID-19, считаются контактами второго уровня.

В школах такая же ситуация

Родители школьников также жалуются на то, что узнают о болезни детей и учителей постфактум.





— У меня заболел сын, попросила сделать тест, но мне отказали, мол, для теста нужны основания. Позже я случайно узнала, что в классе есть ребенок с положительным тестом на COVID-19, и он сидел вместе с моим сыном. На основании этого я потребовала сделать тест, и нам его сделали. Тест оказался положительный. Спрашивается: «Почему все эти факты замалчиваются?» — пишет нам мама шестиклассника.





Родители интересуются: есть ли какие-то распоряжения от администрации школ о том, чтобы не распространять информацию о заболеваемости COVID-19? Учитель одной из минской школы заверила нас, что никаких тайн тут нет.





— У нас никто ничего не замалчивает. В старшей школе болеет много учителей. Но все дети в курсе: никто же не заменяет эти уроки, учителей не хватает, и ученики знают, почему их преподаватели уходят домой — болеют коронавирусом. Нет никакой закрытой информации. Но, конечно, и не кричат об этом: болеют и болеют.





Мы позвонили в несколько районных отделов образования г. Минска в попытке выяснить, почему ни воспитатели, ни учителя не информируют родителей о заболеваемости коронавирусом? Везде нам рекомендовали обращаться за информацией к администрации учреждения.





— В управление образования подаются сведения о том, кто из учителей или воспитателей заболел коронавирусом, — сказали нам в отделе образования Московского района. — Никаких распоряжений о том, чтобы уведомлять или не уведомлять родителей о болезни воспитателя/учителя, нет. То, что сотрудник должен уведомить свою администрацию, такое правило есть, но это не касается родителей. За информацией нужно обращаться к заведующей детским садом или к директору школы.





Похожая позиция и у эпидемиологов. «Педагоги могут сообщать родителям о случаях заражения без конкретизации, не указывая на человека. Но они не обязаны этого делать», — комментировала ранее заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

По словам специалиста, медики сообщают о случаях инфицирования только тем, у кого высокий риск заразиться, то есть контактам первого уровня. Если речь об учениках до 10 лет, их семьи по идее должны информировать, так как в этом случае дети являются контактами второго уровня и должны находиться под медицинским наблюдением. Остальным что-либо рассказывать нет смысла, отмечала Ирина Глинская, ведь у других детей «риск заразиться в школе не больше, чем у населения в транспорте».





Что получается в сухом остатке? Родителей детсадовца должны информировать о болезни воспитателя или детей из группы, ведь их ребенок в таком случае является контактом второго уровня. При этом сами воспитатели делать этого не обязаны. Аналогичная ситуация с учителями: детям-контактам первого и второго уровня должны сообщать об их статусе, но не школа, а санстанция или поликлиника. То есть именно от врачей мы должны своевременно получать информацию, а педагоги имеют право спокойно поболеть.



