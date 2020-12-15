В материалах дела сказано, что 2 июля сварщик Минского автомобильного завода Юрий Корнилович оставил комментарий под видеороликом на канале ОГП-ТВ, чем "унизил честь и достоинство" на тот момент главы МВД Беларуси Юрия Караева, а также "причинил ему моральные страдания, подорвал его авторитет, личные и профессиональные качества".





Дословно на суде комментарий не озвучивали из-за ненормативной лексики в нем, но его содержание примерно было таким: "Караев испугается быстрее, чем скажет президенту, что будет исполнять Конституцию".





Юрий Корнилович на суде вину признал частично. Он заявил, что не считает этот комментарий оскорбительным, поскольку более 10 лет работает на заводе и такие выражения там являются допустимыми. "Я не думал, что комментарий расценят как оскорбление. Тем более что я был зарегистрирован под своим именем, мне нечего было скрывать", – сказал он.





По его словам, после того, как он написал комментарий, к нему приходил сотрудник Службы безопасности, который посоветовал написать другое сообщение, где он просит прощения у Караева. Позже он принял участие в съемках видеоролика милиции, в котором также раскаивается и просит прощения.





Уголовное дело рассматривала судья Анжела Костюкевич. Прокурор потребовал для Корниловича три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Суд избрал именно такое наказание – это максимум по предъявленной ему статье.





Как сообщают правозащитники, Корнилович имеет непогашенную судимость по части 2 статьи 363 ("Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок"). В январе 2019 года по этой статье он получил два года и три месяца ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении, через несколько месяцев наказание заменили на ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Позже его освободили по амнистии.





Юрий Караев, занимавший должность главы МВД с июля 2019 года, стал помощником Александра Лукашенко по Гродненской области.





В Беларуси четвертый месяц продолжаются массовые протесты после прошедших в августе президентских выборов. С августа силовики задержали свыше 30 тысяч человек, заведено 900 уголовных дел, в отношении участников акций протестов выписаны тысячи административных протоколов (штрафы или аресты). Преследование и жесткие задержания демонстрантов продолжаются.