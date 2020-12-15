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Лукашенко убежден, что не заразится коронавирусом повторно

Лукашенко выразил уверенность, что не заразится повторно коронавирусной инфекцией.


"Мне кажется, что я нормально защищен. Учитывая, что я человек деревенский, иммунитет у меня какой-то есть", - заявил Лукашенко на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы во вторник. Видео фрагмента встречи опубликовал близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

"В этом нет такого, что я какой-то герой. Я все-таки, переболев коронавирусом, - эта зараза во второй раз ко мне не пристанет", - добавил он.

Вместе с тем, отметил Лукашенко, отвечая на вопрос о нахождении в "красной зоне" больницы без особых СИЗ, "если вы видите, что я неправильно поступаю, вы меня не копируйте".

В начале августа текущего года Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом и перенес его на ногах. Он также высказал мнение, что вирус ему "подкинули".
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