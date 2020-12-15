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Элита нации: кандидата наук отправили на нары по ст. 23.34

Врач-фармаколог, кандидат медицинских наук Кратенок Борис Валерьевич получил по статье 23.34 11 суток.

Судью Машкетова не остановило даже наличие в его семье малолетнего ребёнка. Не говоря уже о том, что доктор не совершал никаких преступных действий, за которые должен отбывать административный арест

Также стоит отметить, что дело слушалось почти тайно: родственники узнали о суде буквально днюя и ночуя у стен ИВС на Окрестина, суда в списках не было, процесс прошёл, как и у всех - стремительно, пишет ТГ-канал "Белые халаты"
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