Элита нации: кандидата наук отправили на нары по ст. 23.34

Судью Машкетова не остановило даже наличие в его семье малолетнего ребёнка. Не говоря уже о том, что доктор не совершал никаких преступных действий, за которые должен отбывать административный арест





Также стоит отметить, что дело слушалось почти тайно: родственники узнали о суде буквально днюя и ночуя у стен ИВС на Окрестина, суда в списках не было, процесс прошёл, как и у всех - стремительно, пишет ТГ-канал "Белые халаты"







