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Маму Сергея "Хлопотное дельце" прессуют жестче сына - уже второй арест. После первого она заболела COVID-19

Мать Сергея Миронова, автора фразы "Хлопотное дельце", наказали вторым административным арестом - 12 суток ей присудили за БЧБ-флаг на окне - несмотря на то, что с предыдущего ареста она вернулась больная коронавирусом!

60-летнюю Светлану Чепурко наказал еще 12 сутками ареста судья Сергей Кацар из Московского района Минска, передает @radiosvaboda. 

На свободе женщина пробыла всего несколько дней - она вышла после 15 суток в минувший понедельник.

Подробности задержания расказал "Нашей ниве" ее сын Сергей Миронов.


"Флаг висел в окне в одной из комнат. В субботу, 12 декабря, мама вышла гулять с собакой. Я так понимаю, милиция стояла за дверью, потому что ее сразу задержали, — рассказал Сергей. — Мама вернулась, чтобы собаку оставить дома. И ее забрали".

По словам Сергея, нашел он маму на Окрестина.

"Суд был вчера. Мама подала ходатайство — пригласить меня в качестве ее защитника. Но то ли они звонили и не дозвонились, то ли что — точно не знаю — короче, со мною не связывались или не могли связаться и суд не стали переносить, сразу дали маме 12 суток".

Сергей говорит, что это уже второй срок для нее. В минувший понедельник Светлана вышла на свободу после 15 суток административного ареста.

По словам сЕпгея, после первых суток мама вернулась с «короной». Она сидела с больной коронавирусом женщиной, а после выхода у Светланы пропало обоняние.

"Она переносила без температуры, но была слабость. Пошла к врачу, но там на тест не отправляли. Сказали: никакой карантин не нужен. Когда симптомы исчезнут, можете гулять где угодно".

Сам Сергей уже уволился с «Интеграла». «Пока сижу просто дома. Хотел заняться поиском работы — но вот проблемы навалились», — говорит он.
"Белорусский партизан"
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