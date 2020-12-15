60-летнюю Светлану Чепурко наказал еще 12 сутками ареста судья Сергей Кацар из Московского района Минска, передает наказал еще 12 сутками арестаиз Московского района Минска, передает @radiosvaboda.





На свободе женщина пробыла всего несколько дней - она вышла после 15 суток в минувший понедельник.





Подробности задержания расказал " Нашей ниве " ее сын Сергей Миронов.









"Флаг висел в окне в одной из комнат. В субботу, 12 декабря, мама вышла гулять с собакой. Я так понимаю, милиция стояла за дверью, потому что ее сразу задержали, — рассказал Сергей. — Мама вернулась, чтобы собаку оставить дома. И ее забрали".





По словам Сергея, нашел он маму на Окрестина.





"Суд был вчера. Мама подала ходатайство — пригласить меня в качестве ее защитника. Но то ли они звонили и не дозвонились, то ли что — точно не знаю — короче, со мною не связывались или не могли связаться и суд не стали переносить, сразу дали маме 12 суток".





Сергей говорит, что это уже второй срок для нее. В минувший понедельник Светлана вышла на свободу после 15 суток административного ареста.





По словам сЕпгея, после первых суток мама вернулась с «короной». Она сидела с больной коронавирусом женщиной, а после выхода у Светланы пропало обоняние.





"Она переносила без температуры, но была слабость. Пошла к врачу, но там на тест не отправляли. Сказали: никакой карантин не нужен. Когда симптомы исчезнут, можете гулять где угодно".





Сам Сергей уже уволился с «Интеграла». «Пока сижу просто дома. Хотел заняться поиском работы — но вот проблемы навалились», — говорит он.