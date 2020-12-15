В воскресенье, 6 декабря, отец женщины вызвал милицию в собственную квартиру, чтобы сотрудники повлияли на Ольгу и она сняла шторы в бело-красной-белой гамме. Фамилия семьи не публикуется из этических соображений, пишет tut.by





Что произошло в воскресенье

Ольга живет в спальном районе Минска. В квартире — целая семья: ее отец, она сама, ее брат с женой и их сыном.





В воскресенье, 6 декабря, под окнами дома, где живет Ольга, бегали омоновцы — задерживали людей. Такое в этом районе было впервые.





— Отец на это посмотрел, послушал наши разговоры о том, что бегает милиция, гоняет людей. Он у нас за Лукашенко, а наши политические взгляды мы выразили, повесив шторку. Его, наверное, все в тот день взбесило окончательно, — предполагает Ольга. — Внезапно отец пришел к нам и сказал: «Я вызвал милицию». Мы сначала подумали, что это шутка, но когда раздался звонок в дверь и за ней были двое милиционеров в штатском, мы оказались в шоке.





Сотрудники спросили, что случилось. Отец Ольги, по ее словам, сказал прямо: «Вот, моя семья здесь вывесила флаги». Хотя, подчеркивает женщина, это нельзя назвать флагами: обычные белые шторки с нарисованными от руки красными полосочками.





Приехавшие милиционеры сфотографировали балкон Ольги.





— Сказали, что расценивают это как одиночный пикет. Но мы договорились: снимаем шторы при милиционерах и расходимся, — говорит минчанка. — Никакой ответственности к нам применять не будут, по крайней мере, они так сказали. К тому же после того, как мы сняли шторы, милиционеры удалили фотографию балкона. Но кто знает: может, потом они ее восстановят?





По словам женщины, милиционеры были «хорошие парни», разговаривали нормально, культурно. Даже разулись, когда заходили в квартиру.





— Мне кажется, они просто увидели, что нас толпа против одного, и пожалели его, — смеется собеседница. — Когда уходили, даже сказали нам: «Не обижайте его больше». Но мы же и так не обижаем его.









«Такого не ожидали: у нас нормальные отношения»

Ольга не скрывает: конфликтные ситуации в семье возникали и раньше.





— Естественно, были споры, могли даже немножко поругаться, но все это было спокойно. Конечно, отец всегда выступал против наших взглядов, поднимал голос, говорил: «Куда вы все ходите на митинги, флаги эти вывешиваете, вам это надо?» — перечисляет женщина. — Но такого, чтобы вызывать милицию, никогда не было.





Однажды отец уже срывал эти шторы самостоятельно. Тогда остальные члены семьи повесили их обратно.





— Хотя такого мы от него не ожидали. У нас нормальные отношения, все праздники семейные проводим вместе: Новый год, дни рождения. Еще у нас есть дача — мы туда ездили каждые выходные вместе. Согласна — споры были, я это уже сказала. Но чтобы на родных детей вызвать милицию? — недоумевает женщина. — Я бы еще могла понять, если бы он на мою мать вызвал: они в разводе. Но чтобы на сына, дочь и родного внука… Нам очень обидно. Не страх, не злость, не ненависть, а вот просто берет обида.





По словам собеседницы, в их квартире каждый вечер громко включены госканалы по телевидению. И она заметила: особенно раздражительным отец становится после их просмотра.





— Когда начинают показывать по госканалам марши, шествия, как людей задерживают, его это как будто будоражит. Раньше такой агрессии не было, — считает Ольга. — Даже и до этих выборов, мы всегда, всей семьей, против власти. Но до 9 августа такого поведения мы не видели. Я с братом тоже могла и фонариками помахать, и с соседями на чай встретиться — отец все это знал. И ничего.





Ольга подчеркивает, что при этом у всей семьи взгляды совпадают с друзьями, соседями. А с отцом — нет.





— Может, как раз это его так бесит? Мы уже неделю не общаемся. Так и живем — вроде большой семьей, а на самом деле получается, что он просто «сдал» своих близких.





Журналисты пытались дозвониться в отдел общественного пункта охраны правопорядка по месту жительства героини, чтобы выяснить подробности истории, однако сделать это не удалось. Не получилось дозвониться и в Октябрьский РУВД, к которому относится район читательницы.





Получить комментарий в пресс-службе ГУВД по поводу ситуации и узнать статистику подобных случаев по Минску также не удалось.