В интернете появилась аудиозапись совещания в управлении МЧС по Витебской области, на которой человек с голосом начальника областного управления полковника Сергея Мелешкина раздает подчиненным указания по борьбе с "негосударственной символикой" и надписями на стенах, называя это первоочередной задачей МЧС, пишет reform.by





Предполагаемый Мелешкин жалуется, что в первый день отпуска проводит совещание, так как есть «задачи, которые нужно выполнять».





Он отмечает, что в Витебской области «ситуация складывается положительно», но по Минску видно, что есть «ряд граждан, которые позволяют себе нарушать законодательство, в том числе по вопросам пожарной безопасности, развешивая на многоквартирных домах, на балконах, на окнах различную для них важную символику, тем самым снижая противопожарный режим», так как горючие материалы «на зданиях запрещены».





«Вижу необходимость в активизации пресечения размещения на зданиях и сооружениях в нарушение требований пожарной безопасности символики, флагов каких-то непонятных и так далее», — говорит чиновник. — «Прошу со всей серьезностью отнестись к этому. Сегодня это основополагающая задача. Если гражданин позволяет себе вывешивать, меры административного воздействия должны быть максимальны».





Он объясняет, что если гражданин после объяснения сотрудника не идет навстречу, «угрожает, хамит», то сотрудники МЧС должны сразу обращаться к участковым милиционерам, которые составят протокол о неповиновении должностному лицу. Мелешкин утверждает, что те, кто «ходит с флагом», опасны, и с ними нужно поступать жестко.





«Акцентирую, это сегодня основополагающее. Даже отойдя от профессии, от всей темы… Я имею троих детей, и двое детей, которые время проводят на улице, и кто-то там ходит с флагом, ругается матом, кричит эти речевки — они настолько запугали моих детей, что те говорят «боимся выйти на улицу».





А я, как отец, который привык жить спокойно, где я могу и вечером иди и не бояться за свою жизнь — я сегодня не высказываюсь в отношении них, я им сегодня не угрожаю, несмотря на то, что наше мнение отлично, я по-другому виду ситуацию. Но они почему-то в отношении моих детей и меня позволяют себе это делать. Поэтому прошу со всей серьезностью отнестись к этому вопросу», — говорит Мелешкин.





Затем выступает его заместитель, которого Мелешкин называет «Андрей Владимирович» — это либо подполковник Андрей Гавриленко, либо подполковник Андрей Мозоль: они оба заместители и тезки.





«С сегодняшнего дня проводим рейды по всем населенным пунктам региона с целью выявления негосударственной символики», — дает указания он подчиненным, возможно, районным руководителям. Обследовать нужно все дома, придомовые территории и даже дачные участки — и вообще все, что возможно.





«В случае выявления негосударственной символики принимать меры к ее снятию с привлечением всех имеющихся сил и средств в вашем распоряжении, это касается техники и иных предметов, которые могут удалить эту символику», — подчеркивает подполковник. При этом он добавляет, что флаг может не только висеть, но и быть нарисован краской, поэтому сотрудники МЧС должны в том числе и закрашивать рисунки и надписи.





В случае препятствования граждан замначальника также требует от сотрудников звонить в милицию, причем обязательно по линии 102, чтобы факт был зафиксирован. Он также требует оформлять протоколы по линии МЧС на граждан и юрлиц за нарушение пожарной безопасности.





А по статьям, по которым МЧС не имеет права составлять протоколы, сотрудники должны собирать материалы и доказательства и отправлять их куда следует — в исполкомы, ЖКХ и т.д. Он перечислил статьи КоАП, по которым будут привлекать за флаги: 18.1, 23.13, 17.10, 21.14, 23.4, 23.34 и «статья МЧС» 23.56.





«У нас у всех созданы группы по противодействию, эти группы могут использоваться именно для этих целей, режим работы как дневной, так и вечерний. Будет разрешена эксплуатация служебного транспорта в том числе в неслужебное время для выполнения данной функции. Форма одежды допускается гражданская. О проводимой работе будем ежедневно информировать министерство», — дает установки чиновник.





Он отмечает, что в идеале эта работа должна проводиться комиссиями вместе с представителями органов власти, ЖКХ, архитектуры, поэтому участники совещания должны обратиться к местным властям и прокурорам и решить с ними этот вопрос.





«Нужно дойти до каждого населенного пункта», — подчеркивает он.





Подполковник также требует провести работу с личным составом «по элементам государственности, чтобы они понимали, что это такое».





Тут слово снова берет Мелешкин. Он требует работать с гражданами-«нарушителями» жестко.





«Если видите, что люди не хотят этого делать, хоть мы уже с ними говорили два-три раза… Мы об этом должны знать. Заблаговременно. Не тогда, когда мы увидим какое-то выступление, какую-то перевернутую информацию. Начальники караулов прекрасно знают, кто из бойцов, вы прекрасно знаете, кто из офицеров — кто где как высказывается.





Вопросы будут тогда к вам. Промолчали — потом поздно будет мне рассказывать. Подчеркиваю, мне важно сохранить каждого нашего работника. Мнения что разные — это хорошо. Но есть обязанности в той системе, в которой вы работаете. Поэтому хочешь — вырази свое мнение, мы его послушаем, мы с тобой пообщаемся.





Если не убедим — значит, найдем другой момент, чтобы свою гражданскую сознательность проявил. Если не подойдет тот вариант — ну тогда пожалуйста, справимся без тебя. Все четко и понятно. Мы все государственные люди», — заявил начальник управления.





Он признался, что его лично очень напрягает ситуация в обществе.





«Я устал! Я хочу отпуск проводить нормально, я не хочу слышать эти улюлюканья, хождения и видеть эти флаги! Мне это не интересно, уже как гражданину я говорю! Я не говорю как начальник управления, говорю как гражданин. Подчеркиваю, это очень серьезная работа, которую жестко нужно проводить. Мы должны жесткую занимать позицию, иначе никак.





… Ходят, кричат под окнами, поют песни. Почему я не могу спокойно спать? Почему я не могу выйти — милиция не справляется — и сам разобраться с ними? А уже у меня такое желание есть. Я не призываю никого, это я высказываю как гражданин свое мнение», — сказал Мелешкин.





Он также подчеркнул, что начальники районных отделов МЧС должны войти в «плотное взаимодействие» с начальниками отделов внутренних дел. Мелешко отметил, что Витебская область «самая спокойная» и проблемы могут быть только в Витебске, Полоцке, Орше и Лепеле.





А что касается деревень, там нужно наладить работу с главами сельсоветов, чтобы они сами информировали МЧС о нарушениях, а сотрудники тогда выезжали и «пресекали». С председателями жилищных товариществ тоже «нужно сесть и побеседовать, что уважаемый, ты руководитель — ты будешь отвечать».





«Хочет — пускай едет туда, где можно использовать эту символику, там строит и использует. А у нас есть государственная символика», — заявил Мелешкин.





Слово взял второй замначальника Андрей Владимирович. Он рассказал об алгоритме работы: «выезжаем, смотрим, фотографируем и сообщает по 102».





«Потому что есть случаи, когда мы не можем моментально взять и снять: за стеклом, на балконе будет флаг. Соответственно, мы сообщаем, они реагируют. Если им нужна наша помощь в виде подъемника, автолестницы, залезть снять, то мы выезжаем и снимаем.





Там где есть штабы, они должны два раза в день к указанному времени выезжать и мониторить улицы, дома, где есть эта символика. Там где нет штабов, поступило из Минска распоряжение, разрешается одному ходу боевого расчета (цистерны) головных частей выезжать и по городу ездить. Записываем как изучение района, и допускается выезд цистерны, мониторить.





Там где нету частей, уже руководство отделов сами определяйтесь. Но вы должны понимать, что два отчетных времени у нас каждый день будет. Мы должны до обеда показать, что мы ездили мониторили, и после обеда показать», — говорит замначальника.





Он добавляет, что по пути МЧСники могут «смотреть» свои профильные вопросы по противопожарным мероприятиям и потом «отмечать как рейд».





«Вы должны четко выстроить цепочку работы: ЖКХ — вы — милиция. Висит флаг на здании многоквартирном — это нарушение горючей отделки. Висит в квартире — понятно, надо звонить в милицию, это применение символики, которая запрещена. И работать вместе с милицией, милиция тут будет основополагающей. В помещении милиция, на здании МЧС. Все понятно и прозрачно», — резюмировал начальник областного управления Мелешко.