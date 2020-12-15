Лукашенко отправился в очередную больницу. Увы, не в ту

Сообщается, что Могилевской областной больнице он "ознакомится" в том числе с оказанием помощи больным коронавирусной инфекцией.





Напомним, что Могилевская областная клиническая больница - уже пятая (если мы не сбились со счета), которую Лукашенко посещает за последнее время.





До этого он побывал, в 6-ой и 4-ой минских больницах, а также в больницах в Столбцах и Витебске.





Правда, эти больницы, на фоне многих медучреждений страны выглядят просто образцово-показательными - не страшно показать и по БТ.









Но рядом в том же Могилеве есть еще одна больница, где также лечат ковидых пациентов, но туда Лукашенко не заглянет.





Могилевский онкодиспансер перепрофилирован под приём короновирусных пациентов, хотя власти буквально накануне заявляли, что лечат коронавирусных больных не в ущерб онкобольным.

Но даже не в этом дело. Пока Лукашенко лицезреет "вылизанную" больницу, в онкодиспансере - огромные очереди больных с коронавирусной инфекцией (по состоянию на 14 декабря 18.20), и... неработающий КТ-аппарат, без которого диагностика и контроль пациентов с среднетяжелыми и тяжёлыми формами болезни невозможны.

Даже с учетом наличия в больнице МООД ещё одного аппарата, мощность диагностики упала вдвое, что в разгар эпидемии исключительно плохо.

#1#

Может быть, в свой следующий визит в Могилёв (который, судя по неофициальной информации, будет очень скоро), Лукашенко захватит с собой новый аппарат КТ?

Должна же быть хотя бы какая-то польза от его визитов, замечают "Белые халаты".



