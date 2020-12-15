+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко отправился в очередную больницу. Увы, не в ту

Сегодня Лукашенко посещает Могилевскую областную клиническую больницу. А вот туда, где огромные очереди больных и сломанный аппарта КТ Лукашенко вряд ли загланет., хоть это и совсем рядом.

Лукашенко отправился в очередную больницу. Увы, не в ту
1 из 2
очередт больных коронавирусом пациентов в могилевском онкодиспансере по состоянию на 18.20 14 декабря
Сообщается, что Могилевской областной больнице он "ознакомится" в том числе с оказанием помощи больным коронавирусной инфекцией. 

Напомним, что Могилевская областная клиническая больница - уже пятая (если мы не сбились со счета), которую Лукашенко посещает за последнее время.

До этого он побывал, в 6-ой и 4-ой минских больницах, а также в больницах в Столбцах и Витебске.

Правда, эти больницы, на фоне многих медучреждений страны выглядят просто образцово-показательными - не страшно показать и по БТ.


Но рядом в том же Могилеве есть еще одна больница, где также лечат ковидых пациентов, но туда Лукашенко не заглянет.

Могилевский онкодиспансер перепрофилирован под приём короновирусных пациентов, хотя власти буквально накануне заявляли, что лечат коронавирусных больных не в ущерб онкобольным.

Но даже не в этом дело. Пока Лукашенко лицезреет "вылизанную" больницу, в онкодиспансере - огромные очереди больных с коронавирусной инфекцией (по состоянию на 14 декабря 18.20), и... неработающий КТ-аппарат, без которого диагностика и контроль пациентов с среднетяжелыми и тяжёлыми формами болезни невозможны.

Даже с учетом наличия в больнице МООД ещё одного аппарата, мощность диагностики упала вдвое, что в разгар эпидемии исключительно плохо. 

#1#

Может быть, в свой следующий визит в Могилёв (который, судя по неофициальной информации, будет очень скоро), Лукашенко захватит с собой новый аппарат КТ? 

Должна же быть хотя бы какая-то польза от его визитов, замечают "Белые халаты".

 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]