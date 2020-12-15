В центре Парижа ограбили ювелирный магазин на 250 тысяч евро

В столице Франции двое неизвестных мужчин совершили налет на ювелирный магазин, в результате чего завладели драгоценностями на четверть миллиона евро. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полицейском департаменте города.





Отмечается, что злоумышленники подъехали к магазину, расположенному недалеко от Триумфальной арки, на скутере. Мужчины в мотоциклетных шлемах ворвались в помещение, распылили слезоточивый газ и, ударив электрошокером сотрудника, разбили витрины и украли драгоценности.

Полиция Парижа разыскивает грабителей, начато расследование всех обстоятельств инцидента.





Как сообщалось, во французской столице резко увеличился уровень преступности в июле, августе и сентябре — после отмены карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Так, количество ограблений магазинов, офисов и аптек увеличилось на 60% по сравнению с 2019 годом, пишет telegraf.by



