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В Австрии овчарку научили выявлять COVID-19

Цель исследовательской программы, первый раунд которой овчарка Fantasy Forever прошла, - отличать заразившихся коронавирусом людей от здоровых.

В Австрии кинологи при Министерстве обороны научили служебную собаку по запаху определять медицинскую маску инфицированного человека. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Указано, что бельгийская овчарка по кличке Fantasy Forever - первая служебная собака, которая способна выявлять коронавирус SARS-CoV-2 на использованных медицинских масках заразившихся людей.

"Первый этап испытаний собаки переходит в практическую фазу", - отметили в пресс-службе.

По их данным, на обучение овчарки ушло чуть более полугода и тысяча использованных медицинских масок, пишет korrespondent.net.

В Минобороны сообщили, что первый этап испытаний уже завершает вторая служебная собака, а до конца текущего года планируется обучить этому навыку еще двух псов. Программа завершится в первом квартале 2021 года.

Напомним, в июле сообщалось, что Вооруженные силы Австрии начали обучать служебных собак обнаруживать коронавирус у людей даже при бессимптомном течении болезни.
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