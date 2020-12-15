Где и как украсили столицу – сегодня, 15 декабря, включат иллюминацию

Чем украсили город





Иллюминация в столице состоит более чем из 100 км иллюминационных линий, свыше 3 тыс. гирлянд, 1,5 тыс. световых мотивов, 300 световых конструкций и 64 объемных световых фигур.





Где появились новые конструкции









На Октябрьской площади разместили новые световые композиции в виде деревьев и сказочных персонажей. А вот привычные минчанам световые шары с Октябрьской площади переехали к «Чижовка-Арене».



