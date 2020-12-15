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БЖД назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

Белорусская железная дорога для улучшения качества обслуживания пассажиров назначила дополнительные поезда Брест — Витебск и Гродно — Минск на новогодние и рождественские праздники.

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-центре БЖД.

Поезд межрегиональных линий экономкласса № 652/651 Брест — Витебск — Брест отправится из Бреста и Витебска 24, 27, 30 декабря 2020 года и 3, 10 января 2021 года. Поезд № 628/627 Гродно — Минск — Гродно отправится из Гродно 29 декабря 2020 года, а из Минска — 30 декабря 2020 года.

Кроме того, с учетом повышенного спроса на перевозки поездами межрегиональных линий бизнес-класса поезд № 725/726 Минск — Брест — Минск отправлением из Минска и Бреста 30 декабря 2020 года будет курсировать сдвоенным составом.


Ранее Белорусской железной дорогой уже было назначено более 70 дополнительных поездов. Они будут курсировать с 24 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск — Друя), Полоцк — Минск, Минск — Пинск, Минск — Светлогорск, Гомель — Витебск, Гродно — Кричев — Коммунары.

БЖД продолжит назначать дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники.
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