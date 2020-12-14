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Мужа «бело-красно-белой невесты» осудили на 13 суток ареста

Андрея Зайцева осудили по обвинению в несанкционированном одиночном пикете за флаг на частном доме в поселке Сокол, пишет Радыё Свабода.


Ранее Андрей Зайцев получил еще и штраф 810 рублей за участие в «Марше чести» 11 октября.

Жена Андрея Инна Зайцева стала известна как «бело-красно-белая невеста», так как появлялась на протестных акциях в свадебном платье с красной полосой.

В конце октября ее арестовали в Гродно: выездной суд Октябрьского района посчитал, что женщина участвовала в одиночном пикете возле «Гродно Азот», и оштрафовал ее на 675 рублей.

Как рассказала Свободе Инна Зайцева, свадебное платье приобщили к делу как вещественное доказательство и не отдали.
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