О случившемся рассказали родные школьника. Парень учится в 9 классе.





По их словам, все произошло между уроками в одной из школьных раздевалок.





— Как мне рассказал Вадим (имя школьника изменено), в раздевалке он был с другими ребятами. До этого они вроде как курили за школой электронные сигареты, и когда учитель физкультуры зашел в раздевалку, он увидел в руках Вадима это устройство для курения, стал ругаться, затем потянул за руку, чтобы выходил из раздевалки, и при выходе ударил ногой ребенку в пах, — рассказывает бабушка пострадавшего.





Дальше, по словам женщины, Вадим самостоятельно уехал домой, никому из родных и близких ничего не рассказав.





— Лишь по телефону, когда я дозвонилась до ребенка, он рассказал о случившемся. Мой муж, его дедушка, сразу же поехал к нему и увидел, что ребенку плохо. Отвезли в больницу, в приемном покое вызвали уролога, тот сказал, что у ребенка разрыв правого яичка, гематома и что нужно делать операцию, — вспоминает горожанка.





Родные девятиклассника обратились с заявлением в милицию и в Следственный комитет.





— Да, я понимаю, что подростки сейчас сложные. Могут что-то и буркнуть в ответ. Так что, извините, так бить надо?! — возмущается бабушка парня





Операция проведена, школьника выписали, но он продолжает находиться на больничном.





— Врач сказал, что все должно быть хорошо. Это «должно» немного коробит. Не знаю, как все будет дальше. И не скажется ли все это в дальнейшем на его моральном и физическом состоянии — непонятно, — говорит бабушка. — Внук боится идти обратно в школу, думает, что над ним будут насмехаться. Хотя друзья часто ему звонят и пишут, спрашивают, как у него самочувствие.





Как удалось выяснить Intex-press в правоохранительных органах, происшествие действительно имело место быть и по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 147 УК РБ («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»).





В управлении по образованию Барановичского горисполкома получить оперативный комментарий по поводу случившегося не удалось.