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Учитель физкультуры ударил школьника в Барановичах. Возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел в одной из школ Барановичей в начале декабря во время перемены. Пострадавшего — 14-летнего парня — родные отвезли в больницу. Ему потребовалась операция, пишет Intex-Press.


О случившемся рассказали родные школьника. Парень учится в 9 классе.

По их словам, все произошло между уроками в одной из школьных раздевалок.

— Как мне рассказал Вадим (имя школьника изменено), в раздевалке он был с другими ребятами. До этого они вроде как курили за школой электронные сигареты, и когда учитель физкультуры зашел в раздевалку, он увидел в руках Вадима это устройство для курения, стал ругаться, затем потянул за руку, чтобы выходил из раздевалки, и при выходе ударил ногой ребенку в пах, — рассказывает бабушка пострадавшего.

Дальше, по словам женщины, Вадим самостоятельно уехал домой, никому из родных и близких ничего не рассказав.

— Лишь по телефону, когда я дозвонилась до ребенка, он рассказал о случившемся. Мой муж, его дедушка, сразу же поехал к нему и увидел, что ребенку плохо. Отвезли в больницу, в приемном покое вызвали уролога, тот сказал, что у ребенка разрыв правого яичка, гематома и что нужно делать операцию, — вспоминает горожанка.

Родные девятиклассника обратились с заявлением в милицию и в Следственный комитет.

— Да, я понимаю, что подростки сейчас сложные. Могут что-то и буркнуть в ответ. Так что, извините, так бить надо?! — возмущается бабушка парня

Операция проведена, школьника выписали, но он продолжает находиться на больничном.

— Врач сказал, что все должно быть хорошо. Это «должно» немного коробит. Не знаю, как все будет дальше. И не скажется ли все это в дальнейшем на его моральном и физическом состоянии — непонятно, — говорит бабушка. — Внук боится идти обратно в школу, думает, что над ним будут насмехаться. Хотя друзья часто ему звонят и пишут, спрашивают, как у него самочувствие.

Как удалось выяснить Intex-press в правоохранительных органах, происшествие действительно имело место быть и по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 147 УК РБ («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»).

В управлении по образованию Барановичского горисполкома получить оперативный комментарий по поводу случившегося не удалось.
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