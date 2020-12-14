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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Назначен главный редактор белорусской «Комсомолки»

Им стал Сергей Трефилов, возглавлявший в издании отдел образования и культуры.


Сергей Трефилов пояснил, что пока газета по-прежнему не распространяется через сети госмонополистов «Белпочту» и киоски «Белсоюзпечати»:

— Мы находимся в контакте с заинтересованными сторонами и надеемся, что ситуация улучшится.

Что касается содержания, то Сергей Трефилов обещает «слушать дыхание времени», то есть актуальные для страны темы будут освещаться в издании.

— Глобально не будем что-то менять. Наша редакция всегда славилась своим подходом и узнаваемым лицом на рынке белорусских медиа, — говорит руководитель редакции.

Напомним, 31 августа главным редактором «Комсомольской правды» в Беларуси» была назначена Марина Бунакова. Марина Бунакова родом из Хабаровска, была редактором «KP.RU в Хабаровске», затем работала в основном офисе российской «Комсомолки» в Москве.

— Это было предложение управляющей компании, принятое мной, как один из вариантов укрепления редакции и вывода из кризиса предприятия, — объяснила Наталья Галезник, генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» — компании, которая издает белорусскую «КП».


После Бунаковой газету некоторое время возглавлял Александр Коц.

После выборов белорусская «КП» посвятила несколько выпусков освещению событий, произошедших в стране. Несколько номеров издания не были напечатаны под разными предлогами.

После издание было отпечатано в России, однако возникли проблемы с их продажей в киосках «Белсоюзпечати» и с распространением по подписке через «Белпочту».

До этих кадровых перестановок «Комсомольскую правду» в Беларуси» около десяти лет возглавлял Андрей Левковский.
Пресс-служба БАЖ
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