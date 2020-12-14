В США началась массовая вакцинация от ковида





Кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19 стартовала в понедельник в США, передает агентство Associated Press





Первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.





В вакцинации используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разработку компаний Pfizer и BioNTech.





На вакцинацию отреагировал и президента Дональда Трамп, который в течение длительного времени не появлялся на публике в медицинской маске.





"Первая вакцинна введена. Поздравляю США. Поздравляю мир", - твитнул президент.







