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В США началась массовая вакцинация от ковида

Первыми начали вакцинировать медиков.


Кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19 стартовала в понедельник в США, передает агентство Associated Press.

Первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.

В вакцинации используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разработку компаний Pfizer и BioNTech.

На вакцинацию отреагировал и президента Дональда Трамп, который в течение длительного времени не появлялся на публике в медицинской маске.

"Первая вакцинна введена. Поздравляю США. Поздравляю мир", - твитнул президент.
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