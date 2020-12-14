Трагедия произошла 9 декабря в деревне Вичин. По предварительным данным, 66-летний местный житель вместе с женой возвращались с поминок по мосту через реку Цна.





В какой-то момент пенсионер поскользнулся и, поскольку мост не оборудован перилами, упал в реку. Практически на глазах у жены он ушел под воду: в этих местах сильное течение, а глубина достигает 3 м.





Женщина позвала на помощь односельчан, однако спасти мужчину не удалось. Его тело достали в 30 м от места падения.







