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Концлагерь "Беларусь": им нас можно убивать, а нас сажают за честные комментарии

Еще одному честному беларусу грозит срок за комментарий в соцсетях в отношении силовика

Программист банка из Дубровно стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в оскорблении сотрудника милиции на странице в соцсетях.



Как отмечает «Еврорадио», на странице известного в регионе сторонника оппозиционно настроенной категории граждан программист обнаружил фото участкового милиционера. Там же он и написал в его адрес "оскорбление"

После программист удалил свой комментарий. Но, как заявили в районной прокуратуре, комментарий «посмотрело достаточное количество людей для заведения уголовного дела». 

Таким образом программисту грозит до 3 лет ограничения свободы.

То есть для заведения уголовного дела в данном случае прокуратуре хватило "досточного количества просмотров". 

А вот для заведения уголовных дел по многочисленным убийствам, пыткам и насилию в отношении мирных граждан с огромным количеством подтверждающих преступления фактов поводов ни у прокуратуры, ни у СК до сих пор не нашлось
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