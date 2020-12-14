Правозащитники требуют провести проверку по фактам пыток в отношении Хижинковой
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси при содействии белорусских правозащитных организаций подал заявление в прокуратуру Минска с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.
архивное фото
Заявление подписали РОО «Правовая инициатива», Правозащитная организация «Human Constanta», «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», Правозащитный центр «Правовая помощь населению», «Центр по продвижению прав женщин».
Юристы, ссылаясь на многие публикации в СМИ, указывают на хронологию преследования и пытки в отношении Ольги.
Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей,
а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья 4 дня с момента задержания, лишь часть того, в каких условиях находится Ольга в ЦИП на Окрестина.
Правозащитники отмечают, что все административные взыскания наложены за участие в мирных акциях протеста против действий государственных органов, подобные действия являются преследованием на основании политических взглядов и нарушением права на мирные собрания и выражение мнения.
Любое лишение свободы за мирную реализацию прав человека является произвольным, нарушающим право на свободу и личную неприкосновенность.
В рамках проверки правозащитники требуют от прокуратуры посетить Ольгу, а также:
- истребовать записи видеокамер из коридоров и камеры, где Хижинкова О.Н. находилась и находится, а также внутреннего дворика;
- истребовать сведения об оказании медицинской помощи, а также данные о фактах обращения сотрудников ЦИП в центр гигиены и эпидемиологии;
- истребовать сведения о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том числе мероприятий под руководством центра гигиены и эпидемиологии.
Напомним, мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста, позже ее осудили на 12 суток ареста.
Еще через день состоялся суд по участию в другой акции - Оле добавили еще 15 суток. Но и этим дело не ограничилось - через несколько дней Ольгу судили в третий раз и снова приговорили к 15 суткам.
Уже после этого выснилось, что все время пребвания на Окрестина Ольга содержится в ужасающиых условиях, сравнимых только с пытками.
15:18 14/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение