Заявление подписали РОО « Правовая инициатива », Правозащитная организация «Human Constanta», «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», Правозащитный центр «Правовая помощь населению», «Центр по продвижению прав женщин».





Юристы, ссылаясь на многие публикации в СМИ, указывают на хронологию преследования и пытки в отношении Ольги.

Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей,

а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья 4 дня с момента задержания, лишь часть того, в каких условиях находится Ольга в ЦИП на Окрестина.





Правозащитники отмечают, что все административные взыскания наложены за участие в мирных акциях протеста против действий государственных органов, подобные действия являются преследованием на основании политических взглядов и нарушением права на мирные собрания и выражение мнения.





Любое лишение свободы за мирную реализацию прав человека является произвольным, нарушающим право на свободу и личную неприкосновенность.





В рамках проверки правозащитники требуют от прокуратуры посетить Ольгу, а также:





- истребовать записи видеокамер из коридоров и камеры, где Хижинкова О.Н. находилась и находится, а также внутреннего дворика;





- истребовать сведения об оказании медицинской помощи, а также данные о фактах обращения сотрудников ЦИП в центр гигиены и эпидемиологии;





- истребовать сведения о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том числе мероприятий под руководством центра гигиены и эпидемиологии.